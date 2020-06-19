Еще 34 пациента с COVID-19 скончались в Москве

За минувшие сутки в Москве скончались 34 пациента с подтвержденной новой коронавирусной инфекцией, сообщает городской оперативный штаб по мониторингу ситуации с COVID-19.

Общее число летальных исходов в столице увеличилось до 3565, следует из данных оперштаба.

По последней информации, в России выявлено 569 063 случая новой коронавирусной инфекции, из них 7 841 – с летальным исходом. Выздоровели 324 406 человек.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса SARS-CoV-2, который вызывает болезнь COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

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