В Орле проверят информацию о дефиците коек для пациентов с COVID-2019
Прокуратура Орловской области проверит информацию о дефиците больничных мест для пациентов с коронавирусом, передает РИА «Новости» со ссылкой на надзорный орган.
Проверка организована после выхода в издании «Орловские новости» интервью с главным внештатным инфекционистом региона, заведующей областным гепатологическим центром городской больницы им. С.П. Боткина Викторией Адоньевой.
Доктор рассказала, что инфекционисты области работают на пределе возможностей, а коек для коронавирусных больных практически не осталось.
Адоньева также отметила, что большой наплыв пациентов в больницах возникает после того, как пожилые люди массово выходят из дома, в том числе на религиозные праздники.
НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:
— Ученые обнаружили необычный симптом COVID-19
— Прирост новых случаев COVID-19 в Москве сократился за месяц в 4 раза
— Жителей 22 регионов России проверят на иммунитет к COVID-19