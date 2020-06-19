В Орле проверят информацию о дефиците коек для пациентов с COVID-2019

Прокуратура Орловской области проверит информацию о дефиците больничных мест для пациентов с коронавирусом, передает РИА «Новости» со ссылкой на надзорный орган.

Проверка организована после выхода в издании «Орловские новости» интервью с главным внештатным инфекционистом региона, заведующей областным гепатологическим центром городской больницы им. С.П. Боткина Викторией Адоньевой.

Доктор рассказала, что инфекционисты области работают на пределе возможностей, а коек для коронавирусных больных практически не осталось.

Адоньева также отметила, что большой наплыв пациентов в больницах возникает после того, как пожилые люди массово выходят из дома, в том числе на религиозные праздники.

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