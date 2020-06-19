В Кузбассе девочка-подросток умерла на улице

В городе Мариинске Кемеровской области на улице скончалась пятнадцатилетняя девочка. Об этом сообщается на сайте Следственного комитета.

По данным следствия, подросток вдыхала газ из баллона.

Ее заметил местный житель, проезжающий на автомобиле. Мужчина вызвал скорую помощь. Медики констатировали ее смерть.

Отмечается, что умершая на профилактическом учете не состояла, воспитывалась матерью.

В настоящее время проводится проверка.

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