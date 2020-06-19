В России выявили 7972 новых случая коронавируса

В России за сутки выявили 7 972 новых случая коронавируса. Об этом сообщает оперативный штаб.

Всего в стране зафиксировано 569 063 случая COVID-19.

За сутки умер 181 пациент, за все время пандемии зафиксирован 7 841 летальный исход,

За сутки полностью выздоровели 10 443 человека, всего были выписаны по выздоровлению — 324 406 человек.

31 декабря 2019 года власти Китая заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем оказался новый тип коронавируса SARS-CoV-2, который вызывает болезнь COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

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