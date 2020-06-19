Синоптики рассказали о погоде в июле

В России июль может быть таким же теплым, как и июнь. Об этом сообщила заведующая лабораторией Гидрометцентра Людмила Паршина в интервью «Российской газете».

В центре и в Поволжье (кроме Кировской области и Предуралья) температура будет выше нормы на один градус.

На юге страны в июле температура воздуха достигнет +28 - +33°C.

В Москве ночью столбик термометра опустится до +12-17°C, а днем будет +23-28°C. Осадков ожидается меньше, чем обычно в этот период.

Температура выше нормы может быть в Якутии (кроме северных районов), в Иркутской, Амурской областях, в северных районах Хабаровского края, в Магаданской области и на Камчатке.

На севере Красноярского края, в Алтайском крае и в Республике Алтай будет теплее обычного.

Однако прохладным второй месяц лета будет в Курганской области, на юге Тюменской области, в Томской, Новосибирской, Омской, Кемеровской областях и на Алтае.

В центральных районах Хабаровского края и на севере Приморского края температура в этот период будет в пределах или чуть ниже нормы.

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