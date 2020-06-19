В Крыму задержали украинца при попытке незаконно проникнуть в Россию

Российские пограничники задержали в Крыму гражданина Украины, который пытался проникнуть в Россию, переправившись через залив Сиваш. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Пограничного управления ФСБ России по региону.

Нарушителем оказался уроженец Запорожья 1987 года рождения. Он рассказал, что конечной точкой маршрута был Пермский край, где проживают его друзья.

Мужчина был задержан на 48 часов до выяснения всех обстоятельств произошедшего.

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