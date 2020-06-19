Коронавирус с пекинского рынка оказался старше европейских штаммов

Изучив собранные на оптовом рынке Пекина «Синьфади» образцы коронавируса, ученые обнаружили, что они старше тех штаммов, которые распространяются в Европе. Об этом заявил китайский эпидемиолог Лю Цзюнь, его слова приведены в статье на сайте Государственного надзорного комитета КНР.

В ходе анализа специалисты выясняли, у какого вируса произошло больше мутаций. Чем их больше, тем новее вирус.

Вирус с наименьшим количеством изменений является первичным, то есть и возраст его выше.

Так, изучив образцы с рынка в Пекине, ученые обнаружили, что данный вирус пришел из Европы, но у него есть ряд отличий от циркулирующих по европейским странам штаммов. То есть он старше современных европейских штаммов.

По словам Цзюня, определить, как этот коронавирус попал на пекинский рынок весьма сложно. Он мог оказаться в партии замороженных продуктов и с ними прибыть из-за границы.

«Во время перевозки, пребывая в замороженном состоянии, вирус не мог эволюционировать, поэтому у него не происходили мутации», — предположил эксперт.

По состоянию на утро 18 июня, в Пекине выявили 21 новый случай COVID-19 и трех бессимптомных носителей, все они имеют отношение к оптовому рынку.

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