ФСБ рассекретила новые имена палачей, действовавших под Псковом в годы ВОВ

Управление ФСБ по Псковской области рассекретило новый список с именами эстонских карателей, которые действовали на территории Псковской области в годы Великой Отечественной войны. Об этом сообщает РИА «Новости».

Отмечается, что в документе 44 фамилии людей, которые занимали различные посты у оккупантов, в том числе служивших в нацистском «эскадроне смерти».

Известно, что в Псковской главной политической полиции служили в том числе Яак Койк – в должности ассистента II разряда, старший ассистент Рихард Коллина, помощник ассистента Александр Куудре, шофер Юхан Марус и другие.

Также в документе значатся служащие Печерской политической полиции и сотрудники Псковской референтуры.

В списке приведены два имени – Херманн Колдитс и Ило (Юло) Мяссо, они являлись помощниками ассистента в так называемой «Айнзацкоманде №3».

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