Росздравнадзор прокомментировал данные о погибших от коронавируса медиках

В Росздравнадзоре прокомментировали данные о погибших от коронавирусной инфекции медицинских специалистах. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Ранее глава Росздравнадзора Алла Самойлова заявила, что в России от COVID-19 скончались 489 медиков.

В пресс-службе уточнили, что эти данные не являются официальными, это информация, циркулирующая в интернете.

Также в ведомстве отметили, что каждый случай коронавируса или гибели медработника от инфекции при исполнении служебных обязанностей расследует специальная комиссия, проводится расследование.

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