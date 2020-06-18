Петербург исчерпал возможности перепрофилирования больниц для лечения COVID-19

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов заявил, что город больше не сможет перепрофилировать действующие больницы под лечение пациентов с коронавирусом, сообщает РИА «Новости».

«Нам удалось сделать около 10,5 тысячи инфекционных коек. Практически мы дошли до уровня, когда переоборудовать другие стационары уже нельзя», — сказал губернатор.

Он отметил, что при необходимости город будет расширять уже действующие госпитали. В частности, количество койко-мест увеличат в выставочном павильоне в «Ленэкспо», который переоборудовали для приема больных с коронавирусом.

«В общей сложности в «Ленэкспо» будет развернуто порядка 2,5 тысячи коек», — заявил Беглов.

По официальным данным, в медучреждениях города проходят лечение около 9,1 тыс. пациентов с подтвержденным диагнозом COVID-19.

С начала пандемии в Санкт-Петербурге медики выявили 21 275 случаев заражения коронавирусом.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса SARS-CoV-2, который вызывает болезнь COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

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