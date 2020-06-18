Рабочий пострадал в результате обрушения перехода на предприятии под Иваново
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Один человек пострадал в результате обрушения реконструируемого перехода на хлопчатобумажном комбинате в Тейково Ивановской области. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на представителя экстренных служб региона.
Отмечается, что еще одного рабочего ищут спасатели.
Общая длина рухнувшего перехода составила около 20 метров.
В настоящее время на месте происшествия проводится разбор завалов.
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