Верховный суд отказался принять иск россиянина из-за голосования по поправкам

Верховный суд России отказался принять иск россиянина по имени Геннадий Рудяк, который попытался оспорить проведение 1 июля голосования по внесению поправок в Конституцию. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу суда.

Отмечается, что заявление возвращено в канцелярию.

Также административный иск 17 июня подали в ВС РФ депутаты Мосгордумы Евгений Ступин и Олег Шереметьев, а также политолог Валерий Соловей.

По словам Ступина, проводить голосование в указанную дату неверно из-за ситуации с коронавирусом. При этом он подчеркнул, что само голосование необходимо.

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