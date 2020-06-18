В России выявили 7790 новых случаев коронавируса

В России за сутки выявили 7790 новых случаев коронавируса. Об этом сообщает оперативный штаб.

Всего в стране выявлен 561 091 случай COVID-19. Число выписанных из больниц после выздоровления превышает число заболевших за сутки — за последние сутки выздоровели 9 621 человек. В общем число выздоровевших пациентов увеличилось до 313 963 человек.

Также за сутки зафиксированы 182 смерти от коронавируса. За весь период пандемии в России от коронавируса скончались 7 660 человек.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса SARS-CoV-2, который вызывает болезнь COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

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