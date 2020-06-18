Генпрокуратура выявила самые коррупционные регионы России

Генеральная прокуратура России определила самые коррупционные регионы страны, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на текст доклада главы ведомства Игоря Краснова.

Наиболее высокий уровень коррупции зафиксирован в Мордовии, Чувашии, и Камчатском крае, а также в Архангельской, Брянской, Магаданской, Новгородской, Оренбургской, Саратовской и Тюменской областях, указано в докладе.

При этом самый низкий уровень коррупции фиксируется в Ингушетии, Хакасии, Алтайском крае, Вологодской, Московской, Мурманской, Пензенской областях, Санкт-Петербурге, Севастополе и Ямало-Ненецком автономном округе, отмечает генпрокурор.

Кроме того, в докладе Краснова представлен перечень сфер деятельности, которые наиболее подвержены коррупции. В их число вошли освоение бюджетных средств, организация торгов, управление имуществом, контрольно-ревизионная и правоохранительная деятельность, а также жилищно-коммунальное хозяйство.

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