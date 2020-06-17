Арестованная за публичный секс в центре Москвы заявила о постановке

19-летняя девушка, которая была арестована после публичного занятия сексом у амфитеатра на Хохловской площади в центре Москвы, заявила сотрудникам полиции, что запись была постановочной. Об этом сообщает РЕН ТВ.

По словам девушки, пара только изображала секс.

«Мы пытались инсценировать секс, потому что моему другу было скучно», — заявила арестованная.

Ранее в сети появилось видео, снятое очевидцами. На нем видно, как парень и девушка расстелили на асфальте одежду и занялись сексом, в то время как прохожие снимали происходящее на видео. По решению суда, 23-летний парень отправился под арест на 10 суток, а девушка — на трое суток.

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