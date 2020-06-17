Названа предварительная причина падения легкомоторного самолета в Одессе

Полиция предварительно квалифицировала падение легкомоторного самолета на гипермаркет в Одессе как «нарушение правил безопасности движения или эксплуатации...воздушного транспорта» (ч. 3 ст. 276 УК Украины). Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу управления национальной полиции Украины в Одесской области.

В настоящее время правоохранители выясняют обстоятельства произошедшего.

Согласно санкции статьи, нарушителям грозит до десяти лет лишения свободы.

Отмечается, что оба пассажира, которые находились в воздушном судне, были пилотами.

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