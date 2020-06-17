Поклонская призвала не спекулировать на теме «захваченного» схиигуменом Сергием монастыря

Депутат Госдумы Наталья Поклонская призвала не спекулировать на теме «захваченного» схиигуменом Сергием (Романовым) монастыря. Об этом она сказала в беседе с «Газетой.Ru».

«Эта ситуация специально раздувается, чтобы спекулировать на тему РПЦ, религии? Я вообще не понимаю всего этого ажиотажа в прессе. Пусть с этим разбираются в РПЦ, пусть занимаются компетентные органы», — пояснила депутат.

Поклонская добавила, что действительно знакома со схиигуменом, однако он не является ее духовником.

«Я миллион раз говорила: не духовник он мне. Но журналистам нравится писать «экс-духовник». Да, я с ним знакома. Плохого сказать в отношении Сергия не могу, он хороший человек», — заключила она.

Ранее в СМИ сообщалось, что Среднеуральский женский монастырь был захвачен сторонниками схиигумена Сергия, запрещенного в служении. Сам Романов фактически отстранил от управления монастырем законную игуменью Варвару (Крыгину).

В конце апреля митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Кирилл запретил Романову проповедовать, поскольку в своих проповедях он называл коронавирус «псевдопандемией».

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