Пару в центре Москвы арестовали за публичный секс

У амфитеатра на Хохловской площади в центре столицы пара занялась сексом на глазах у прохожих, передает НТВ.

По решению Басманного суда, 23-летний парень отправился под арест на 10 суток, а 19-летняя девушка — на трое суток.

Ранее в сети появилось видео из так называемой «Ямы», снятое очевидцами. На нем видно, как парень и девушка расстелили на асфальте одежду и занялись сексом, в то время как прохожие снимали происходящее на видео. По словам молодых людей, они сделали это «от скуки».

«Яма» — общественное пространство в виде амфитеатра в Москве, где собирается молодежь.