В России выявили 7843 новых случая коронавируса

В России за сутки выявили 7843 новых случая коронавируса. Об этом сообщает оперативный штаб.

Всего в стране за все время выявлен 553 301 случай.

В то же время число выздоровевших после COVID-19 значительно превышает число заболевших за сутки: полностью выздоровели 10 036 человек.

За сутки зафиксировали 194 летальных случая. Таким образом, за весь период в России от коронавируса умерли 7 478 человек.

Во всем мире коронавирусная инфекция выявлена у более чем 8,1 млн человек.

31 декабря 2019 года власти Китая заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем оказался новый тип коронавируса SARS-CoV-2, который вызывает болезнь COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

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