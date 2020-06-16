В Челябинской области из-за аварии без воды остались более 60 тысяч человек

Коммунальная авария на водопроводе в Челябинской области оставила без воды около 62 тыс. жителей города Коркино и поселка Роза, передает ТАСС со ссылкой на заявление региональной прокуратуры.

«Прокуратурой области организована проверка по факту коммунальной аварии, произошедшей 16 июня, вследствие которой прекращено водоснабжение для 62 тыс. жителей города Коркино и поселка Роза», — заявили в ведомстве.

По данным собеседников агентства, причиной аварии стала аномальная жара, которая сохраняется в регионе уже несколько дней. В регионе объявлено штормовое предупреждение на 17-18 июня из-за погоды.

В настоящее время в городе и поселке организован подвоз воды населению. Ситуация находится на контроле местных властей.