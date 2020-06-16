Собянин анонсировал полное открытие кафе и ресторанов через неделю

Глава Москвы Сергей Собянин заявил, что положительная динамика по коронавирусу позволит полностью возобновить работу всех кафе и ресторанов в столице через неделю, передает РИА «Новости».

«У меня есть уверенность, что в понедельник у нас будет нормальная картина, и мы подтвердим решение по открытию ресторанов в стационарном варианте, поэтому уже пора реально готовиться к открытию», — сказал Собянин.

По его словам, рестораны и кафе являются типичной чертой московской жизни.

Он выразил надежду, что город надолго избавится от ограничений, которые были введены.

Открытие ресторанов и кафе в полном объеме запланировано на 23 июня. С 16 июня в столице возобновили работу предприятия общепита на открытых террасах.

В столице коронавирусом заразились почти 209 тыс., вылечились 126 тыс., скончались 3386 человек.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса SARS-CoV-2, который вызывает болезнь COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

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