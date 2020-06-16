Собянин рассказал, когда в Москве могут снять оставшиеся ограничения

Москва не будет снимать оставшиеся ограничения по коронавирусу раньше середины июля, пишет РИА «Новости» со ссылкой на мэра столицы Сергея Собянина.

«Я думаю, что мы раньше середины июля оставшиеся ограничения не снимем точно. Это два месяца переходного периода, и мы смотрим, чтобы ничего не сорвалось у нас», — сказал Собянин.

В Москве 16 июня начался второй этап снятия ограничений: стоматологии ведут плановый прием, открылись летние веранды кафе, зоопарки и музеи. 23 июня ожидается открытие ресторанов в обычном режиме и спортзалов.

В столице коронавирусом заразились почти 209 тысяч, вылечились 126 тысяч, скончались 3386 человек.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса SARS-CoV-2, который вызывает болезнь COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Кафе и библиотеки открыты: как Москва снимает ограничения