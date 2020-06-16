МВД Франции намерено жестко отреагировать на беспорядки в Дижоне

Госсекретарь при министре внутренних дел Франции Лоран Нуньес заявил, что полиция усилит свое присутствие в Дижоне после погромов и будет крайне жестко реагировать на любые проявления насилия, передает ТАСС.

«Я бы хотел передать очень четкое предостережение хулиганам, которые размахивали оружием, и тем, кто прибыл сюда, в Дижон, чтобы чинить насилие. Наш ответ будет крайне жестким, полицейский контингент останется здесь так долго, как это потребуется», — сказал Нуньес.

По его словам, в город дополнительно прибыли 2 мобильных подразделения МВД. Улицы будут патрулировать около 150 жандармов и местная полиция.

Он добавил, что в настоящее время инициированы несколько судебных расследований по поводу произошедшего.

В свою очередь мэр Дижона Франсуа Ребсамен отметил, что, по данным правоохранителей, столкновения не были связаны с наркотиками — речь идет о сведении счетов между криминальными группами.

Беспорядки в Дижоне начались, когда более сотни приезжих из Чечни с закрытыми капюшонами лицами собрались в центре города, а затем напали на кальянную Le Black Pearl. Они били посетителей ножами, отвертками и бейсбольными битами.

Поводом для конфликта стало избиение юноши-чеченца членами одной из местных банд наркоторговцев происхождением из Магриба.

Для восстановления порядка в городе министерство решило привлечь подразделения силовиков из других регионов страны.

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