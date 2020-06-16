В Париже на протестах медиков начались беспорядки

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В Париже на акции протеста медиков начались беспорядки, пишет РИА «Новости».

Радикалы забрасывают полицейских камнями, правоохранители в ответ применяют слезоточивый газ.

Медицинские работники вышли на протест после трехмесячного кризиса в сфере здравоохранения. Участники акции требуют «вернуть» $4,2 млрд, предусмотренные на медицинские нужды в бюджете Франции на 2020 год.

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