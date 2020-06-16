Администрация Макрона потребовала выслать участников погромов в Дижоне

Елисейский дворец потребовал от МВД Франции выслать всех участников беспорядков в Дижоне за пределы страны, передает телеканал BFM со ссылкой на источники.

«Елисейский дворец потребовал от МВД рассмотреть возможность депортации всех иностранцев, связанных с произошедшим», — заявил собеседник канала.

По его словам, большинство уроженцев Чечни, участвующих в погромах, идентифицированы. Все они имеют статус беженцев и были известны правоохранителям ранее.

Беспорядки в Дижоне начались, когда более сотни приезжих в российского Кавказа с закрытыми капюшонами лицами собрались в центре города, а затем напали на кальянную Le Black Pearl. Они били посетителей ножами, отвертками и бейсбольными битами.

Поводом для конфликта стало избиение юноши-чеченца членами одной из местных банд наркоторговцев происхождением из Магриба.

Для восстановления порядка в городе министерство решило привлечь подразделения силовиков из других регионов страны.

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