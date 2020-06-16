Житель Ульяновска попытался съесть сердце убитой им знакомой

В Ульяновске завершено расследование уголовного дела в отношении местного жителя, убившего свою знакомую и попытавшегося съесть ее органы, в том числе сердце. Об этом сообщается на сайте Следственного комитета.

По информации следствия, утром 4 декабря 2019 года подозреваемый ударил ножом в шею 45-летнюю женщину, это стало причиной ее смерти.

Известно, что перед этим они несколько дней распевали алкогольные напитки в доме мужчины в поселке Дачный в Ульяновске.

Злоумышленник спрятал тело своей знакомой в подполе кухни, в дальнейшем он отрезал ей грудь и намеревался вырезать сердце, чтобы съесть его. Мужчина скрылся с места преступления, но вскоре был задержан.

Мужчина не смог рассказать, почему совершил убийство, так как страдает хроническим психическим расстройством.

Уголовное дело в отношении подозреваемого направлено в суд для применения к нему принудительных мер медицинского характера.

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