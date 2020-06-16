При перестрелке в Ингушетии погибли четыре человека

В Назрани из-за спора по теме земельного участка произошла перестрелка. Об этом рассказал РИА «Новости» источник в правоохранительных органах Ингушетии.

Изначально сообщалось об одном погибшем и четырех пострадавших. Однако позже источник сообщил, что в результате перестрелки погибли 4 человека, включая полицейского.

По сведениям Telegram-канала Mash, всего в перестрелке участвовало 15 человек.

Стрельба произошла на Коммунальной улице.

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