При перестрелке в Ингушетии погибли четыре человека
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В Назрани из-за спора по теме земельного участка произошла перестрелка. Об этом рассказал РИА «Новости» источник в правоохранительных органах Ингушетии.
Изначально сообщалось об одном погибшем и четырех пострадавших. Однако позже источник сообщил, что в результате перестрелки погибли 4 человека, включая полицейского.
По сведениям Telegram-канала Mash, всего в перестрелке участвовало 15 человек.
Стрельба произошла на Коммунальной улице.
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