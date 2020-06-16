В Ленобласти из реки выловили тело мужчины с женской грудью

В Ленинградской области в реке Мга обнаружили тело мужчины без рук, ног и головы с грудными имплантатами. Об этом сообщает «Фонтанка.ру».

Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье «убийство».

Туловище мужчины нашел одиннадцатиклассник из Санкт-Петербурга, который купался в реке.

Отмечается, что личность погибшего будут устанавливать по силиконовым имплантатам, которые имеют серийный номер. Назначена судмедэкспертиза.

Кроме того, район реки, где был обнаружен труп, обследуют водолазы.

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