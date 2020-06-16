В Совфеде предложили сократить новогодние праздники в 2021 году

В Совете Федерации выступили за сокращение новогодних каникул в 2021 году в качестве компенсации дней, когда россияне не работали из-за коронавируса в 2020 году. Соответствующий законопроект направил в Минтруд глава экономического комитета палаты Андрей Кутепов, передает РИА «Новости».

В проекте закона предлагается сделать рабочую неделю с 4 по 8 января, за исключением 7 января. То есть жители России будут отдыхать с 1 по 3 января.

По словам сенатора, россиян не оставят навсегда с сокращенными новогодними праздниками. Этот законопроект может действовать только в течение 2021 года, а поправки вносятся в статью 112 Трудового кодекса РФ.

Из-за пандемии коронавируса с 30 марта по 3 апреля 2020 года в России были установлены нерабочие дни с сохранением зарплаты. Позднее такой режим продлили до 30 апреля. Кроме того, нерабочими были объявлены дни с 6 по 8 мая 2020 года.

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