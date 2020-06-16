В США пациент получил счет за лечение от COVID-19 в $1,1 млн

Жителю США Майклу Флору, который переболел коронавирусной инфекцией, в медучреждении предъявили счет за лечение в размере $1,1 млн. Об этом информирует издание The Time.

Отмечается, что 70-летний пациент 62 дня находился в отделении интенсивной терапии, а также несколько недель был в искусственной коме. Его палата стоила около $9700 в день.

Таким образом, он должен заплатить за свое лечение около $1,1 млн. При этом счет может стать больше, так как в него не включена плата за медицинское обслуживание, диализ и обслуживание врачей.

Счет состоит из 181 страницы с почти тремя тысячами позиций.

По словам Флора, большую часть суммы должна покрыть страховка.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса SARS-CoV-2, который вызывает болезнь COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

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