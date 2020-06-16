ВОЗ проверяет информацию об обнаружении в Китае следов коронавируса в лососе

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) проверяет информацию об обнаружении COVID-19 в лососе или упаковке с этой рыбой. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на директора программы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям Майкла Райана.

13 июня в пекинской газете «Бэйцзин жибао» появилась информация, что супермаркеты и универмаги китайской столицы прекратили продажи лосося из-за обнаружения коронавируса в отделе морепродуктов главного оптового рынка Пекина «Синьфади».

«Мы ... видим, что может быть преодолен барьер передачи от животного к человеку», сказал Райан.

Он рассказал, что проводились исследования о выживании вируса на упаковках, и различных поверхностях, однако пока этот вопрос изучен недостаточно.

По его словам, на сегодняшний день информация о том, что что следы коронавируса были обнаружены на лососе или упаковке с этой рыбой, является гипотезой, и ВОЗ необходимо более детально ознакомиться с тем, что произошло в данной конкретной ситуации.

31 декабря 2019 года власти Китая заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем оказался новый тип коронавируса SARS-CoV-2, который вызывает болезнь COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.