Адвокат Гладилин задержан в Подмосковье
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Солнечногорский городской суд отправил в СИЗО адвоката Эдуарда Гладилина. Об этом пишет ТАСС.
Как уточняется, он заподозрен в организации похищения несовершеннолетнего сына адвоката Константина Скрыпника.
Гладилин будет находиться под стражей до 6 августа текущего года.
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