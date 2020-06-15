Адвокат Гладилин задержан в Подмосковье

Солнечногорский городской суд отправил в СИЗО адвоката Эдуарда Гладилина. Об этом пишет ТАСС.

Как уточняется, он заподозрен в организации похищения несовершеннолетнего сына адвоката Константина Скрыпника.

Гладилин будет находиться под стражей до 6 августа текущего года.

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