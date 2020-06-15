СК возбудил уголовное дело против Навального

Следственный комитет России возбудил уголовное дело о клевете против Алексея Навального. Об этом сообщает сайт ведомства

Это связано с его высказыванием в адрес ветерана Великой Отечественной войны.

Дело заведено по ч. 2 ст. 128.1 УК РФ (клевета, то есть распространение заведомо ложных сведений, порочащих честь и достоинство другого лица и подрывающих его репутацию, содержащихся в публичном выступлении).

По данным ведомства, 2 июня 2020 года Навальный разместил видеоролик, опубликовав комментарий, содержащий заведомо ложные сведения, порочащие честь и достоинство ветерана Великой Отечественной войны И.С. Артеменко.

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