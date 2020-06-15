Из «Ведомостей» захотели уйти все заместители главного редактора

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Газету «Ведомости» решили покинуть сразу пять заместителей главного редактора.

Заявления об увольнении написали Дмитрий Симаков, Борис Сафронов, Филипп Стеркин, Кирилл Харатьян и Александр Губский. Таким образом журналисты выразили свой протест против назначения главным редактором Андрея Шмарова.

Увольняющиеся заместители считают решение совета директоров о назначении Шмарова непрофессиональным. Они также утверждают, что за три месяца работы новый главный редактор неоднократно нарушил установленные редакционные нормы и правила.

«У нас не остается другого выхода, как уйти», — добавили они.

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