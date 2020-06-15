В Москве задержаны лжеэкстрасенсы за кражу 5 млн рублей

В Москве сотрудники полиции задержали пять человек, которые, прикинувшись экстрасенсами, продали клиентам услуги на пять млн рублей. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на заявление официального представителя МВД России Ирину Волк.

Отмечается, что злоумышленники рекламировались на телевидении. Клиенту звонили по указанному номеру телефона, рассказывали о своей проблеме, после чего их записывали на «магический обряд» стоимостью от 20 до 25 тыс. рублей.

После консультации жертвам мошенников сообщалось о наличии порчи, снять которую можно было за дополнительную сумму.

В дальнейшем лжеэкстрасенсы перезванивали своим клиентам и уверяли, что в рамках программы поддержки им положена денежная компенсация за ранее выполненные обряды. Получив деньги, они переставали выходить на связь.

Полицейским удалось задержать на территории Московского региона и Липецкой области организаторов и восьмерых активных участников группы.

Общая сумма ущерба составила свыше пять млн рублей.

Возбуждено девять уголовных дел по статье 159 УК РФ «Мошенничество». Пять фигурантов взяты под стражу, другим назначена подписка о невыезде.

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