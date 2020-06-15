В Литве осквернили памятник советскому солдату

В Кедайняйском районе Литвы неизвестные облили красной краской памятник советскому солдату, герою СССР, участнику Великой Отечественной войны Афанасию Лошакову. Об этом сообщает «Sputnik Литва» со ссылкой на пресс-службу департамента полиции страны.

Отмечается, что инцидент произошел в воскресенье, 14 июня, около 17.30 (совпадает с мск) на кладбище в поселке Шета.

В настоящее время выясняются обстоятельства произошедшего.

Афанасий Лошаков в годы Великой Отечественной войны отличился во время освобождения Крыма от захватчиков. Его удостоили звания Героя Советского Союза за «успешные боевые действия по прорыву вражеской обороны и освобождение городов Армянск и Евпатория, за проявленные при этом мужество и героизм». В июле 1944 года Лошаков погиб в боях за город Мати Латвийской ССР и был похоронен в поселке Шета.

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