В России за сутки выявлено 8 246 новых случаев COVID-19

В России за сутки выявлено 8 246 случаев коронавируса, сообщает оперштаб по мониторингу ситуации с COVID-19.

Среди них 2 832 обнаружены активно у контактных лиц без клинических проявлений болезни.

По данным оперштаба, от новой инфекции за день скончались 143 человека, выздоровели — 4 489 человек.

В России на данный момент зарегистрировано 537 210 случаев COVID-19, из них с летальным исходом — 7 091, вылечились — 284 539 человек.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса SARS-CoV-2, который вызывает болезнь COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Более 300 тысяч россиян остаются под наблюдением из-за COVID-19

— Путин: Россия выходит из пандемии COVID-19 с минимальными потерями

— Главный пульмонолог России призвал продолжать носить маски