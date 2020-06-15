Число случаев коронавируса на Украине превысило 30 тысяч

На Украине за сутки прирост заразившихся коронавирусом составил 656 человек, гласят данные Совета национальной безопасности и обороны (СНБО).

За минувшие сутки в стране также умерли 12 пациентов с COVID-19 и 171 человек выздоровел.

Всего, по состоянию на 15 июня, на Украине 31 810 заболевших, более 14 тыс. выздоровевших и 901 погибший.

Китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань 31 декабря 2019 года. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса SARS-CoV-2, который вызывает болезнь COVID-19. Позднее, 11 марта, ВОЗ объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

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