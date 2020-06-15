Военные выполнили половину работ по восстановлению ж/д пути под Мурманском
Земельные работы, которые проводятся в рамках строительства обходного железнодорожного пути после обрушения моста через реку Кола в Мурманской области, были выполнены почти на 50%. Об этом сообщает сайт Минобороны России.
Отмечается, что военные железнодорожники в регионе вывезли свыше 31 тыс. кубических м. грунта, а также осуществили уплотнение основной площадки земляного полотна протяженностью порядка трех км для восстановления железнодорожного сообщения, на большей части которой уже установлены шпалы и рельсы.
«Объём земляных работ составляет свыше 60 тыс. куб. м», — указано в сообщении.
Как рассказали в военном ведомстве, военные продолжают выполнять отсыпку насыпи для железнодорожного полотна протяженностью 5,7 км.
Обрушение моста между станциями Кола и Выходной случилось 1 июня.
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