Спасавший тонущего ребенка глава ассоциации фермеров Кубани погиб
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В Краснодарском крае погиб спасший тонущего ребенка глава ассоциации фермерских хозяйств и кооперативов Кубани Виктор Сергеев. Об этом сообщает РИА «Новости».
По данным администрации региона, у Сергеева случился сердечный приступ, из-за которого он не смог выйти из воды.
Глава ассоциации фермерских хозяйств и кооперативов Кубани умер на 72 году жизни.
Инцидент произошел в Темрюкском районе Анапы.
Глава Кубани Вениамин Кондратьев выразил соболезнования семье погибшего, а также отметил, что Виктор Сергеев был принципиальным, открытым и настойчивым человеком.