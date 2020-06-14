Спасавший тонущего ребенка глава ассоциации фермеров Кубани погиб

В Краснодарском крае погиб спасший тонущего ребенка глава ассоциации фермерских хозяйств и кооперативов Кубани Виктор Сергеев. Об этом сообщает РИА «Новости».

По данным администрации региона, у Сергеева случился сердечный приступ, из-за которого он не смог выйти из воды.

Глава ассоциации фермерских хозяйств и кооперативов Кубани умер на 72 году жизни.

Инцидент произошел в Темрюкском районе Анапы.

Глава Кубани Вениамин Кондратьев выразил соболезнования семье погибшего, а также отметил, что Виктор Сергеев был принципиальным, открытым и настойчивым человеком.