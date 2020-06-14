Стрельба произошла в Подмосковье
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В подмосковном Сергиевом Посаде произошла стрельба. Об этом сообщает РЕН.
Инцидент произошел после ссоры покупателей в магазине алкогольной продукции.
Так, один из участников конфликта обратился за помощью к своему брату, с которым они пришли домой к другому участнику ссоры.
В результате братья выстрелили ему в живот, мужчина был госпитализирован.
Полиция задержала стрелявшего, выясняются обстоятельства произошедшего.