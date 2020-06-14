Стрельба произошла в Подмосковье

В подмосковном Сергиевом Посаде произошла стрельба. Об этом сообщает РЕН.

Инцидент произошел после ссоры покупателей в магазине алкогольной продукции.

Так, один из участников конфликта обратился за помощью к своему брату, с которым они пришли домой к другому участнику ссоры.

В результате братья выстрелили ему в живот, мужчина был госпитализирован.

Полиция задержала стрелявшего, выясняются обстоятельства произошедшего.