Три человека получили травмы при землетрясении в Турции

Во время землетрясения в Турции пострадали три человека. Об этом сообщает РИА «Новости».

Так, глава МВД Сулейман Сойлу отметил, что при инциденте была разрушена башня жандармерии. Двое сотрудников получили ранения, еще один находится под обломками.

Сойлу подчеркнул, что спасатели проводят поиски пострадавших, поэтому их число может быть увеличено.

Землетрясение магнитудой 5,7 произошло в провинции Бингель, которая располагается на востоке страны.

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