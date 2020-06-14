В Подмосковье в реке нашли загрязнение, протяженностью в 8 км
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Серебристо-коричневое пятно, протяженностью восемь километров, обнаружено в реке Поля в подмосковной Шатуре, пишет «Интерфакс» со ссылкой на Минэкологии области.
«На водной поверхности реки Поля действительно имеется пятно серебристо-коричневого цвета. Пятно растянулось на протяжении 8 км в районе деревни Красные ворота», — сказали в министерстве.
Отмечается, что показатели воздуха находятся в норме. Сейчас специалисты берут пробы воды, чтобы выявить причину происшествия.
По предварительным данным, большое количество осадков вызвало аварийный сброс сточных вод.