Гостиницы будут отчитываться о заселении в один номер неженатых пар

Роспотребнадзор обязал гостиницы отчитываться о том, что неженатые пары заселились в один номер, пишет «Российская газета» со ссылкой на ведомство.

Сообщается, что Роспотребнадзор рекомендовал заселять туристов в номера по одному, за исключением семей.

Соответствующее требование объясняется борьбой с распространением коронавируса.

В России выявлено почти 529 тысяч заражений коронавирусом, скончались 6948 человек.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса SARS-CoV-2, который вызывает болезнь COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

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