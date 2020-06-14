Израильский солдат защитил палестинца от евреев в Хевроне

Израильский солдат защитил палестинца в ходе столкновения с евреями в Хевроне на Западном берегу Иордана. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на армейскую пресс-службу.

Там рассказали, что в Хевроне между израильтянами и палестинцами начался конфликт: группа израильтян напала на 31-летнего палестинца Ибрагима Бадера.

В ходе конфликта в качестве орудия были применены камни и коктейли Молотова. Прибывшие на место силы израильской армии обороны разогнали участников инцидента. Один из израильских солдат бросился на помощь Бадеру и отвел его в безопасное место.

Министр обороны и сменный премьер-министр Израиля Бени Ганц прокомментировал этот случай, заявив, что боец действовал так, как ожидается от каждого солдата в армии обороны Израиля. Он подчеркнул, что армия Израиля привержена безопасности граждан в любом месте, где действуют израильские солдаты.