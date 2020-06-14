На Алтае сгорела самая высокогорная часовня в России

В результате пожара полностью сгорела часовня Святого Михаила Архангела у подножья горы Белуха, передает ТАСС со ссылкой на Горноалтайскую епархию.

Эта часовня являлась самой высокогорной культовой православной постройкой в России.

«Полностью сгорела», — сказали в епархии.

В ГУ МЧС по республике Алтай причины пожара пока не уточняют.

Часовня Михаила Архангела была возведена в память о погибших в Горном Алтае спасателях, альпинистах и путешественниках на средства спасателей и пожертвования добровольных спонсоров, в том числе родственников тех, кто погиб на Белухе.