Новая волна тепла придет в европейскую часть России

Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд рассказал о сроках наступления второй волны тепла в европейской части России, передает РИА «Новости».

По его словам, до пятницы, 19 июня, будет наблюдаться жаркая погода, придет «очередная волна тепла». На европейской территории страны будет без осадков, малооблачно, сообщил синоптик.

«С понедельника будет 23-25 градусов, а во вторник - 25-30 градусов. Антициклональная погода, солнце будет сильно пригревать, поток теплых воздушных масс с юга. Мы переходим в режим жаркой погоды», — сказал Вильфанд.

Он отметил, что в этой части России температура превысит норму на 4-5°C.

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