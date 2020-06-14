ВОЗ: число случаев коронавируса в мире превысило 7,5 млн

Число случаев коронавирусной инфекции нового типа в мире преодолело отметку в 7,5 млн. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на данные Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).

Cогласно данным организации, число случаев коронавируса возросло до 7 553 182. При этом жертвами COVID-19 стали уже 423 тысяч человек.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса SARS-CoV-2, который вызывает болезнь COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

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