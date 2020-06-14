Более 10 рейсов отменили и задержали в аэропортах Москвы

В аэропортах столицы отменили и задержали 15 рейсов. Об этом следует из данных сервиса «Яндекс. Расписания».

Так, по состоянию на 00.15 мск, в Домодедово отменено десять рейсов.

При этом в Шереметьево отменено четыре рейса и еще один задержан.

Данных о задержанных и отмененных рейсах в Жуковском и во Внуково нет.

С 27 марта российская сторона прекратила регулярное и чартерное авиасообщение с другими странами из-за пандемии коронавируса. Также с 31 марта страна уменьшила количество вывозных рейсов по возвращению граждан на родину в связи с инфекцией и установила ограничения на количество прибывающих в Россию пассажиров.