В Смоленской области в реке нашли труп ребенка
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В Смоленской области в реке Угра нашли тело одиннадцатилетнего мальчика, пропавшего 11 июня, пишет СУ СК по региону.
Труп был найден в пяти километрах от места, где последний раз видели ребенка.
По имеющимся данным, 11 июня днем мальчик отправился на прогулку и не вернулся домой. Позже родственники обратились в полицию.
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