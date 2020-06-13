В Смоленской области в реке нашли труп ребенка

В Смоленской области в реке Угра нашли тело одиннадцатилетнего мальчика, пропавшего 11 июня, пишет СУ СК по региону.

Труп был найден в пяти километрах от места, где последний раз видели ребенка.

По имеющимся данным, 11 июня днем мальчик отправился на прогулку и не вернулся домой. Позже родственники обратились в полицию.

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